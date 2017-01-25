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«Что это было вообще?» - депутаты задали вопросы про ОДН председателю комитета по ЖКХ


25.01.2017 17:10 ПЛН, Псков

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский (Единая Россия) воспользовался присутствием и.о. председателя государственного комитета Псковской области по ЖКХ Андрея Агапова на заседании парламентского комитета по экономической политике, чтобы спросить о платежах на общедомовые нужды. «Что это было вообще?» - коротко поинтересовался о квитанциях парламентарий.

Андрей Агапов также коротко ответил: это новые нормативы на содержание общедомового имущества.

Депутат спросил, почему в феврале придут совсем другие квитанции.

Андрей Агапов пояснил, что до 1 июня законодатель дает право пересчитать нормативы. Перерасчет законом не предусмотрен.

Депутат Петр Алексеенко (КПРФ) сказал, что пенсионеры увидели значительную прибавку в квитанциях, и это несправедливо.

Источник: Псковская Лента Новостей



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