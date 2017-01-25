«Что это было вообще?» - депутаты задали вопросы про ОДН председателю комитета по ЖКХ

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский (Единая Россия) воспользовался присутствием и.о. председателя государственного комитета Псковской области по ЖКХ Андрея Агапова на заседании парламентского комитета по экономической политике, чтобы спросить о платежах на общедомовые нужды. «Что это было вообще?» - коротко поинтересовался о квитанциях парламентарий.

Андрей Агапов также коротко ответил: это новые нормативы на содержание общедомового имущества.

Депутат спросил, почему в феврале придут совсем другие квитанции.

Андрей Агапов пояснил, что до 1 июня законодатель дает право пересчитать нормативы. Перерасчет законом не предусмотрен.

Депутат Петр Алексеенко (КПРФ) сказал, что пенсионеры увидели значительную прибавку в квитанциях, и это несправедливо.

Источник: Псковская Лента Новостей