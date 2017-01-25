В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко. Ведущие выпуска Алексей Семенов и Надежда Назаренко обсудили с ним последние новости капремонта жилого фонда Псковской области.