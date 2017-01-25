В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернаторВ феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...200
«Подстрочник» с Сергеем Макарченко. ВИДЕО
25.01.2017 17:23 ПЛН, Псков
В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко. Ведущие выпуска Алексей Семенов и Надежда Назаренко обсудили с ним последние новости капремонта жилого фонда Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати