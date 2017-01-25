Псковские власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года

Администрация Псковской области готовит нормативно-правовой акт, позволяющий жителям оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Основной темой его выступления в рамках «парламентского часа» была «газификация Псковской области», но вице-спикер областного парламента Виктор Остренко («Единая Россия») попросил прокомментировать острую ситуацию с платежками, которые вызывают возмущение жителей области.

Александр Кузнецов поблагодарил депутатов за то, что не обошли эту тему. Он объяснил, что власти выполнили все рекомендации федерального центра. Разработкой норматива занималась компания, которая имеет все лицензии. Нормативы были проверены еще раз. Эксперты подтвердили правильность расчетов.

По его словам, есть два метода расчетов: метод аналогов и расчетный метод. С 1 января необходимо применить аналоговый метод, до июня можно перейти на второй метод, заявил А.Кузнецов.

«В ближайшее время проведем большие встречи, чтобы еще раз посмотреть расчеты», - сказал Александр Кузнецов.

Сегодня прорабатывается нормативно-правовой акт, который будет доведен до управляющих компаний, чтобы за январь жители могли оплатить ровно такие суммы, как в декабре. «С 1 февраля вводим нормативы по расчетному методу и увидим значительное снижение где-то в разы или в десятки раз. В течение января будет проведен мониторинг платежных документов», - сказал Александр Кузнецов.

В ОДН не должны включаться чердаки и подвальные помещения. По словам заместителя губернатора, в ряде платежных документов управляющие компании излишне начисляют средства на общедомовые нужды.

Александр Кузнецов сообщил о грядущем публичном обсуждении расчетов, в том числе с привлечением УК. Готовится обращение в Минстрой об изменении нормативов. Александр Кузнецов выразил надежду, что депутаты поддержат обращение в Госдуму, чтобы изменить нормативы.

«Уверен, что в феврале жители получат адекватные платежные документы», - заключил Александр Кузнецов.

Источник: Псковская Лента Новостей