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Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза


26.01.2017 13:23 ПЛН, Псков

Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук, об этом рассказал директор МП «Водоканал» Евгений Шумайлов. 
 
При этом, как он отметил, нормативный срок устранения прорывов составляет сутки, но на практике сотрудники «Водоканала» справляются с авариями быстрее.
 
«Для устранения аварий бывает необходимо также получить согласование на земляные работы, разрешение от электриков. Если сигнал о прорыве поступает поздно вечером, то мы получаем нужные согласования утром, но, в любом случае, укладываемся в сутки», – рассказал он. В качестве примера привел прорыв трубы на ул. Зверева, 37, о котором стало известно 24 января в 17.00. Утром 25 января были получены все необходимые разрешения, и коммунальщики оперативно решили проблему, уже к 16.00 жители были вновь обеспечены водой.
 
В целом, подчеркнул директор МП «Водоканал», аварийность значительно снизилась благодаря проведению комплексных мероприятий по программе «Чистая вода», в рамках которой ремонтировались городские водоводы, в том числе капитально отремонтировано 8 километров кольцевого водовода. Проведена очистка скважин для забора воды, вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии. В результате не только повысилась надежность систем водоснабжения, но и заметно улучшилось качество воды. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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