В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернаторВ феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...211
13:23 Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза
12:13 Псковские власти готовят нормативно-правовой акт, позволяющий оплачивать ОДН за январь на уровне декабря прошлого года40
В Пскове стартует серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку»
26.01.2017 12:43 ПЛН, Псков
Во вторник, 31 января, в 15.00 в Центре студенческих инициатив (Псков, пл. Ленина, дом 2 с выходом в Университетский сквер) пройдут дебаты «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза Собственников Недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, тема дебатов: «Молодежь и ЖКХ». Участники - команда «новичков», которую представят студенты ПсковГУ и команда «экспертов», состоящая из представителей Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, УГХ Пскова, управляющих компаний.
Отметим, в рамках проекта «Новое ТСЖ» пройдет целая серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» на актуальные темы в жилищно-коммунальной сфере Псковской области, основанные на жалобах и обращениях граждан. В дебатах будут участвовать представители органов Государственной власти, МСУ, жителей области и эксперты ЖКХ.
Проект ССН ПО «Новое ТСЖ» стал победителем конкурса администрации Псковской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати