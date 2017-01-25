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В Пскове стартует серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку»


26.01.2017 12:43 ПЛН, Псков

Во вторник, 31 января, в 15.00 в Центре студенческих инициатив (Псков, пл. Ленина, дом 2 с выходом в Университетский сквер) пройдут дебаты «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза Собственников Недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, тема дебатов: «Молодежь и ЖКХ». Участники - команда «новичков», которую представят студенты ПсковГУ и команда «экспертов», состоящая из представителей Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, УГХ Пскова, управляющих компаний.
 
Отметим, в рамках проекта «Новое ТСЖ» пройдет целая серия дебатов «Терки за ЖКХ - ЖКХ по чесноку» на актуальные темы в жилищно-коммунальной сфере Псковской области, основанные на жалобах и обращениях граждан. В дебатах будут участвовать представители органов Государственной власти, МСУ, жителей области и эксперты ЖКХ.
 
Проект ССН ПО «Новое ТСЖ» стал победителем конкурса администрации Псковской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

Источник: Псковская Лента Новостей



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