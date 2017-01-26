Прокуратура: Температурный режим в квартирах жилого дома в поселке Плюсса не соответствует нормам

Прокуратура Плюсского района по коллективному обращению жителей многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: п. Плюсса, ул. Ленина, д. 39-а, провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства муниципальным унитарным предприятием «Сервис».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, МУП «Сервис» предоставляет коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Так, температурный режим в квартирах многоквартирного жилого дома не соответствует установленным нормам.

Температура горячей воды в квартирах составляет +41 - +42 градуса, сама вода подается с примесью коричневого цвета, что не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, утвержденным постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации N 20 от 07.04.2009.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора МУП «Сервис» и главы администрации Плюсского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Материалы прокурорской проверки направлены в Управление Роспотребнадзора по Псковской области и государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору для привлечения руководителя МУП «Сервис» к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ и 7.23 КоАП РФ соответственно.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей