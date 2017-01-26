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Круглый стол по актуальным вопросам ЖКХ провела в Пскове Ассоциация юристов России


27.01.2017 13:01 ПЛН, Псков

Круглый стол «Актуальные вопросы ЖКХ» провело Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России. До этого, в течение шести месяцев Ассоциация проводила обучение неравнодушных горожан в рамках проекта «Коммунальном взаимодействии».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Ассоциации, такое название получила необычная школа, среди слушателей которой можно встретить членов домовых советов, старших по подъезду, руководителей управляющих компаний. Искать здесь правду приезжали даже из районов области. В ходе круглого стола участники проекта поделились своими историями успеха: рассказали, как именно проект помог им в общении с управляющими кампаниями и жителями своих домов, в решении возникающих проблем, в организации и проведении общественного контроля в сфере ЖКХ.

Участников круглого стола ждал хороший подарок. Ассоциация юристов выпустила сразу три методические брошюры по актуальным вопросам ЖКХ с практическими рекомендациями.

Напомним проект стал победителем программы «Активное поколение» Архангельского Центра социальных технологий «Гарант», а средства на его реализацию выделил Фонд Геннадия и Елены Тимченко.

Источник: Псковская Лента Новостей



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