В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернаторВ феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...235
После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша
Прокуратурой Новоржевского района по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» коммунальная услуга по водоснабжению многоквартирных домов в д.Орша предоставляется некачественно.
Ремонтные работы, а также профилактические работы, направленные на содержание централизованных сетей инженерно - технического обеспечения в рабочем состоянии, не проводятся. В результате с 30 декабря 2016 г. в квартирах домов имели место постоянные перебои с водоснабжением (отсутствие воды, ее слабый напор).
В этой связи прокуратурой района в адрес главы Новоржевского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных
Требования прокурора удовлетворены, МП «Энергоресурс» проведены ремонтные работы по замене глубинного насоса, водоснабжение населения восстановлено, коммунальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями и нормами санитарных правил.
Работа по защите прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается.
Источник: Псковская Лента Новостей