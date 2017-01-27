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После вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение четырех многоквартирных домов в деревне Орша


30.01.2017 09:28 ПЛН, Псков

Прокуратурой Новоржевского района по обращению местных жителей проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» коммунальная услуга по водоснабжению многоквартирных домов в д.Орша предоставляется некачественно.

Ремонтные работы, а также профилактические работы, направленные на содержание централизованных сетей инженерно - технического обеспечения в рабочем состоянии, не проводятся. В результате с 30 декабря 2016 г. в квартирах домов имели место постоянные перебои с водоснабжением (отсутствие воды, ее слабый напор).

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Новоржевского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных

Требования прокурора удовлетворены, МП «Энергоресурс» проведены ремонтные работы по замене глубинного насоса, водоснабжение населения восстановлено, коммунальная услуга предоставляется в соответствии с требованиями и нормами санитарных правил.

Работа по защите прав и законных интересов граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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