Прокуратура обязала ООО «УЖКХ» расчистить кровли 28 домов в Бежаницком районе от снега и сосулек

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требований жилищного законодательства в части содержания общего имущества жилых домов ООО «УЖКХ», по результатам которой выявлены нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что на крышах 28 домов, расположенных в Бежаницах (ул. Дружбы, Смольная), в деревнях Лющик (ул. Октябрьская), Цевло (ул. Советская), поселке Красный Луч (ул. Советская, Ленинская), селах Кудеверь (ул. Пушкинская, Советская) и Чихачево (ул. Новая) в связи с наступившими погодными условиями и перепадами температур от -2 до -20 градусов образовались накопления снега слоем более 30 см. Снежные массы свисают с кровель домов на расстоянием до 50 см от краев. Также на карнизах образовались сосульки.

ООО «УЖКХ» как управляющая компания, обслуживающая указанные дома, обязана принимать меры к их безопасной эксплуатации. В результате бездействия организации, которая должна была удалить с кровель снежные навесы и сосульки, но не сделала этого, нарушаются конституционные права граждан на благоприятные условия окружающей среды и создается реальная угроза их жизни.

В связи с этим прокуратура Бежаницкого района в адрес директора управляющей организации вынесла преставление о незамедлительном устранении нарушений. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты районной прокуратурой на контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей