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«Эхономика» с Андреем Агаповым. ВИДЕО


31.01.2017 15:46 ПЛН, Псков

Гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Он ответил на вопросы, связанные с резонансной темой нового принципа начисления платы за общедомовые нужды.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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