В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернаторВ феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...238
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«Эхономика» с Андреем Агаповым. ВИДЕО
31.01.2017 15:46 ПЛН, Псков
Гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Он ответил на вопросы, связанные с резонансной темой нового принципа начисления платы за общедомовые нужды.
Источник: Псковская Лента Новостей
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