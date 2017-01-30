Гостем очередного выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал и.о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Он ответил на вопросы, связанные с резонансной темой нового принципа начисления платы за общедомовые нужды.