Январские платежи за ОДН в Псковской области будут пересчитаны

Счета, выставленные жителям Псковской области в январе за потребленные коммунальные услуги на общедомовые нужды, будут пересчитаны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, об этом заявил и. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов в среду, 1 февраля, в ходе совещания губернатора Андрея Турчака с главами районов и городских округов.

Андрей Агапов пояснил, что январские квитанции содержат плату за ОДН за декабрь и по новым правилам за январь. Кроме того, при начислении платы за общедомовые нужды в январе были включены в расчет лишние площади общедомового имущества. «Поэтому платежки за январь будут пересчитаны», - заверил Андрей Агапов, отвечая на вопрос губернатора.

Кроме того, и. о. руководителя сообщил, что в адрес глав районов и городских округов направлены разъяснения по применению новых норм при начислении платежей на содержание общедомового имущества. «Чтобы платежи не увеличивались, при начислении необходимо учитывать правильную площадь», - подчеркнул Андрей Агапов и посоветовал руководителям муниципалитетов провести разъяснительную работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, а также довести информацию до жителей.

Источник: Псковская Лента Новостей