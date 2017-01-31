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Это несправедливо и неправильно - Александр Козловский о платежах за ОДН


01.02.2017 18:27 ПЛН, Псков

С вопросами по завышенным суммам в квитанциях управляющих компаний, в которых появились новые строки с общедомовыми нуждами, обратились к депутату Государственной Думы от Псковской области Александру Козловскому жители домов 102 и 120 Военного городка в Крестах в ходе приема в региональном отделении партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 «Почему мы должны платить на 100% больше, чем платили в декабре? Я не понимаю, как можно привязывать киловатты к площади? У меня в квартире три телевизора, холодильник, стиральная машинка - и у меня получается в месяц 120 киловатт, а ОДН только с моей квартиры получились 140 киловатт - это за три лампочки в подъезде», - возмутился пскович.

И.о. руководителя государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов пояснил, что нормативы, принятые на региональном уровне, были рассчитаны специализированной организацией в соответствии с нормами федерального законодательства, однако управляющие компании при расчетах использовали не те площади. В феврале в приказ профильного комитета будут внесены уточнения, а собственники получат новые квитанции с перерасчетом.

Жителей Военного городка не удовлетворил ответ Андрея Агапова. Они отметили, что сам норматив является необоснованным, и уменьшение платежа в 2-3 раза не снимет проблему.

«Я тоже не понимаю, почему так происходит. Вы можете пояснить, что происходит? Это же проблема не по одной управляющей компании!» - обратился Александр Козловский к Андрею Агапову.

Тот в свою очередь признал, что такая проблема в январе появилась у всех жителей областного центра, живущих в многоквартирных домах. По его словам, завтра вице-губернатор Александр Кузнецов будет встречаться с руководством минстроя и расскажет о ситуации, при которой плата за ОДН по нормативу значительно превышает фактическое потребление.

«Это несправедливо и неправильно», - выразил мнение депутат Госдумы. Александр Козловский поинтересовался у начальника профильного комитета, нужно ли псковичам оплачивать январские квитанции. Андрей Агапов ответил, что нужно, но пообещал перерасчет в случае неверного расчета по площадям. Парламентарий взял проблему на личный контроль.

Источник: Псковская Лента Новостей



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