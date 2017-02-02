Депутат Госдумы направил в прокуратуру Псковской области обращение с просьбой разобраться в ситуации с ОНД в регионе

Депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Александр Васильев направил обращение прокурору региона с просьбой разобраться в ситуации с начислениями за ОДН в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Депутат просит провести проверку предоставленных расчетов, использованных экспертной организацией при разработке нормативов на общедомовые нужды в Псковской области, соответствие разработанных нормативов требованиям, установленным правительством Российской Федерации, правильность применения указанных нормативов при начислении платежей, а также определить ответственных за создание напряженной ситуации, получившей широкий общественный резонанс, и принять к ним меры прокурорского реагирования.

Александр Васильев отмечает, что начисления в январе за жилищно-коммунальные услуги по общедомовым нуждам возмутили псковичей. Дело в том, что суммы в счетах-квитанциях за январь 2017 года, направленных жильцам многоквартирных жилых домов в городе Пскове, возросли в разы. Горожане справедливо не могут понять, почему они должны оплачивать тот огромный объем услуг (холодной и горячей воды, электроэнергии на общедомовые нужды), который они не получали и не расходовали. Особую тревогу и озабоченность вызывают у псковичей вопросы несогласованности действий между ресурсоснабжающими организациями и государственными органами в части установления единых нормативов для жилых домов с общедомовыми приборами учета и домов, не имеющих общедомовых приборов учета.

Народный избранник уверен, что вопрос рассчета норм ОДН остается открытым. И. о. председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов сообщал, что нормативы были рассчитаны аналоговым методом, что соответствует нормам законодательства, действовавшим до 26 декабря 2016 года. До июня 2017 года регион перейдет на расчетный метод, который позволит уменьшить нормативы в 10 раз.

Источник: Псковская Лента Новостей