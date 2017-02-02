В 78 субъектах уже проведены предварительные отборы добросовестных подрядчиков капремонта, сообщается на официальном сайте Минстроя. В сформированные реестры вошли около 3 000 подрядных организаций страны. Глава министерства Михаил Мень сообщил об этом, общаясь с журналистами.

Для повышения качества работ, проводимых в рамках капитального ремонта, была введена принципиально новая схема отбора подрядчиков. Первым этапом проводится предварительный отбор добросовестных подрядчиков, а сам конкурс на конкретные работы проводится среди компаний, уже доказавших свою компетентность и надежность.

«Мы считаем, что к проведению капитального ремонта могут быть допущены только хорошо зарекомендовавшие себя компании. При этом критерии попадания в реестр добросовестных подрядчиков публичные и понятные, поэтому в перечень таких компаний может попасть любая надежная компания. Например, в числе требований к подрядчику – отсутствие проигранных исков по предыдущим контрактам, что вполне понятное и справедливое условие», - прокомментировал Михаил Мень.

По данным на 1 февраля, предварительные отборы проведены в 78 субъектах РФ. Число поданных заявок превысило 7 500. «Однако, в сформированные реестры было включено менее половины претендентов – сегодня таких компаний около 3 000. Все еще не сформированы реестры в 7 регионах, в том числе, в Республиках Коми, Карелия и Дагестан, Сахалинской, Самарской, Ульяновской областях и Алтайском крае», - сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.