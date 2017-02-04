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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с начальником УГХ Пскова Алексеем Захаровым
06.02.2017 13:03 ПЛН, Псков
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии – начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Алексей Захаров.
Ведущий программы Алексей Семенов побеседует с гостем о текущем состоянии улично-дорожной сети города, о планах по ремонту дорог и дворов на этот год, а также обсудит другие актуальные вопросы городского хозяйства. Кроме того, Алексей Захаров ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей
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