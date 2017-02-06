За капремонт с жителей Псковской области собрали более 734 млн рублей, в 2017 году сборы превысят миллиард

За период с марта 2015 по 1 января 2017 года за капремонт в Псковской области было собрано 734 млн 246 тысяч рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такую информацию в ходе заседания администрации Псковской области сообщил и.о. руководителя регионального госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его данным, работы по капитальному ремонту выполнены на 107 млн 177 тысяч рублей. Остаток средств, не использованный Региональным оператором в 2016 году, составляет 627 млн 68 тысяч рублей.

По прогнозам, в 2017 году сбор взносов на капитальный ремонт в регионе составит 505 млн 68 тысяч рублей.

Объем средств, которые Региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта в 2017 году, определен путем суммирования восьмидесяти процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных Региональным оператором в предыдущем периоде.

Следовательно, объем средств, которые Региональный оператор вправе израсходовать на финансирование Региональной программы капитального ремонта в 2017 году составит 1 млрд 31 млн 123 тысячи рублей. Из них 624 млн 953 тысяч рублей предусмотрены на завершение выполнения мероприятий капитального ремонта в рамках сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год, 406 млн 170 тысяч рублей предусмотрены на финансирование региональным оператором работ по капитальному ремонту в соответствии со сводным краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта на 2017 год.

Региональный оператор не вправе израсходовать на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов свыше указанного объема средств, подчеркнул Андрей Агапов.

Источник: Псковская Лента Новостей