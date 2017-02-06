С 1 февраля тарифы на прием коммунальных платежей населения во всех почтовых отделениях Псковской области составят 2% от суммы платежа

С 1 февраля, согласно приказу филиала ФГУП «Почта России», тарифы на прием коммунальных платежей населения во всех почтовых отделениях области составят 2% от суммы платежа, но не менее 18 рублей за одну квитанцию. Тариф будет одинаков для всех получателей платежей и соответствовать в среднем понесенным затратам предприятия.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области, тем самым Управление федеральной почтовой связи Псковской области - филиал ФГУП «Почта России» исполнило предупреждение УФАС о необходимости прекращения действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Одновременно филиал ФГУП «Почта России» сообщил, что ведет переговоры о частичной компенсации тарифа предприятию с поставщиками коммунальных услуг и проводит работу по оптимизации процессов по приему и обработке квитанций.

«После широкого общественного резонанса и вмешательства УФАС можно надеяться, что в ближайшее время не произойдет роста комиссионных платежей за коммунальные услуги в почтовых отделениях области, и данный процесс будет оптимизирован», - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления Татьяна Бойко.

Напомним, что 9 декабря 2016 года управлением было выдано предупреждение в связи с взиманием комиссионных платежей за прием и обработку квитанций за коммунальные платежи от населения, противоречащих, по мнению антимонопольщиков, законодательству и ущемляющих интересы граждан.

Источник: Псковская Лента Новостей