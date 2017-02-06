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Весенний месячник в Пскове стартует 1 апреля
Глава администрации Пскова Игорь Калашников подписал постановление о проведении весеннего месячника. В соответствии с документом, опубликованным на официальном сайте города, месячник по благоустройству и санитарной уборке территории Пскова будет проходить с 1 по 30 апреля.
Руководителям расположенных в Пскове организаций рекомендовано провести санитарную уборку и очистку прилегающих территорий. Управлению городского хозяйства администрации города Пскова надлежит обеспечить координацию выполнения работ по санитарной уборке территорий и ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора.
ООО «АСПО» будет предложено организовать прием собранного в период проведения месячника мусора на городской свалке твердых бытовых отходов.
Источник: Псковская Лента Новостей