25 регионов выразили готовность перейти на новую систему обращения с отходами

25 российских регионов выразили готовность перейти на новую систему обращения с отходами. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Минприроды, об этом глава министерства Сергей Донской проинформировал в письме, направленном в Правительство РФ.

Среди таких регионов – республики Бурятия и Чувашия, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Новосибирская, Орловская, Омская, Самарская, Сахалинская, Свердловская и Челябинская области, города Москва и Санкт-Петербург.

«Для перехода к новой системе обращения с отходами в перечисленных субъектах, за исключением Московской и Кировской областей, утверждены территориальные схемы, осуществляется подготовка к отбору регионального оператора по обращению с ТКО», - говорится в письме.

Напомним, разработанные Минприроды России поправки в закон «Об отходах производства и потребления», принятые в конце 2014 года, позволяют установить правовые основы эффективной системы управления. В частности, они позволяют внедрить новые инструменты экономического стимулирования, сформировать финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры по обращению с отходами, сформировать замкнутые циклы обращения с отходами, обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное сокращение захоронения.

Донской отметил, что в рамках реализации закона важной задачей является формирование в регионах системы регионального управления твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как пояснил глава Минприроды России, формирование системы обеспечивается за счет ряда нововведений в законодательство в части обращения ТКО (правительством РФ в ноябре 2016 г. утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами); присвоения статуса регионального оператора по обращению с ТКО на основании конкурсного отбора. В рамках организации системы предполагается введение региональных операторов по обращению с ТКО (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), которые обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с собственником ТКО, а также принятие субъектами РФ правил осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО и осуществление контроля за их исполнением.

Принятый 28 декабря 2016 года федеральный закон №486 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривает завершение всех процедур по переходу на новую систему обращения с отходами в субъектах Российской Федерации до 1 января 2019 года.

Источник: Псковская Лента Новостей