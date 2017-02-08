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После капремонта кровли дома № 87-а по улице Юбилейной в Пскове крыша продолжила течь


09.02.2017 16:53 ПЛН, Псков

После капремонта кровли дома № 87-а по улице Юбилейной в Пскове крыша продолжила течь. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель «Управы в ЖКХ» Сергей Елизаров, подрядчик вызвался устранить выявленные нарушения.
 
 
После капитального ремонта крыши дома № 87-а по улице Юбилейной в Пскове жильцы обнаружили, что осадки стали еще больше течь по стенам и с большей силой размывать кирпичную кладку, что может привести к образованию сырости и грибка в квартирах верхних этажей.
 
 
К слову сказать, жильцы не стали дожидаться ремонта крыши по программе регионального оператора, а перевелись на спецсчет и впервые задействовали кредитные средства. «Когда на собрании в офисе УК «Десятый район Плюс» стало ясно , что жильцы и подрядчик ни о чем не договорятся, мы предложили всем вместе встретиться и разобрать «косяки» непосредственно на крыше жилого дома», - пояснил Сергей Елизаров.
 
После долгих препирательств подрядчик признал свою ошибку и пообещал в течение двух недель исправить нарушения. В субботу, 4 февраля, активисты из «Управы в ЖКХ» и жильцами дома оценили работу по устранению нарушений. Рабочие установили дополнительный отлив из оцинкованной стали, сделали гидроизоляцию металлических швов, а также установили барьеры на парапете, чья функция задерживать воду и не давать ей проливаться на стену дома. «Лишний раз убеждаемся, что если в ходе капремонта мы выявляем нарушения и аргументированно доказываем, что их необходимо исправить, с нами как правило соглашаются», - добавил Сергей Елизаров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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