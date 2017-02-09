Шестеро сотрудников «Горводоканала» будут награждены Почетной грамотой Псковской городской Думы

Шестеро сотрудников МП г. Пскова «Горводоканала» будут награждены Почетной грамотой Псковской городской Думы. Такое решение по ходатайству руководства предприятия приняли депутаты гордумы на сессии 10 февраля.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, за многолетний добросовестный труд и в связи с предстоящим профессиональным праздником - Днем работника торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ - будут награждены: машинист насосных установок цеха № 8 Николай Васильев, машинист компрессорных установок цеха № 2 Сергей Крылов, лаборант-микробиолог центральной лаборатории Елена Кузьмина, слесарь аварийно-восстановительных работ цеха № 8 Александр Маслов, инженер по расчетам и режимам производственно-технического отдела Вера Платонова и мастер смены аварийно-диспетчерской службы Иван Семенов.

Почетные грамоты сотрудники «Горводоканала» получат на торжественном собрании, посвященном Дню работника ЖКХ. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье марта и в этом году выпадает на 19 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей