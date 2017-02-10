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1 млрд рублей потратит в 2017 году фонд капитального ремонта Псковской области


13.02.2017 21:48 ПЛН, Псков

1 млрд 031 млн 123 тыс. 758,54 рубля разрешили использовать Фонду капитального ремонта Псковской области в 2017 году на финансирование программы капитального ремонта. Соответствующее постановление администрации Псковской области №51 от 08.02.2017 опубликовано сегодня на сайте «Нормативные правовые акты Псковской области».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Александра Кузнецова.

Согласно областному закону «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области», администрация Псковской области утверждает объем средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта.

На 2016 год лимит составлял 790 млн 514 тыс. 486,78 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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