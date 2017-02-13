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«Эхономика» с Валерием Полупановым. ВИДЕО
14.02.2017 15:30 ПЛН, Псков
Гостем нового выпуска программы «Эхономика» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов. Эфир был посвящен новым изменениям в законодательстве об участии в долевом строительстве. Также гость студии ответил на актуальные вопросы, находящиеся в компетенции комитета.
Источник: Псковская Лента Новостей
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