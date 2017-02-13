Псковские управляющие компании стали работать более добросовестно после вступления введения процедуры лицензирования - Валерий Полупанов

Псковские управляющие компании стали работать более добросовестно после вступления в силу федерального закона о лицензировании деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

«Первый этап лицензирования управляющих компаний завершился в мае 2015 года, часть организаций ушла с рынка, но большая часть осталась. В Псковской области лицензии никто не лишился», - отметил гость студии, добавив, что процесс лицензирования управляющих организаций продолжается.

При этом Валерий Полупанов заметил, что приостановка или аннулирование лицензии УК - достаточно проблематичный процесс из-за мягких условий. Так, напомним, если управляющая компания в течение календарного года два и более раза была наказана в административном порядке за невыполнение или выполнение с нарушениями предписаний органов государственного жилищного надзора по управлению конкретным домом, данный дом выходит из ее управления. А если в течение календарного года управляющая компания потеряла из-за нарушений 15% и более площади домов, находящихся в ее управлении, ставится вопрос о лишении лицензии. «Условия очень мягкие, если не сказать больше», - полагает Валерий Полупанов. Но, несмотря на то, что ни одна псковская «управляйка» не лишилась лицензии, некоторые из этих организаций стали более добросовестно относиться к своим обязанностям, заметил он.

В то же время некачественная работа управляющих компаний регулярно становится предметом жалоб псковичей в Госкомитет Псковской области по строительному и жилищному надзору. Так, в прошлом году комитет участвовал в 98 судах по фактам неисполнения предписаний, из которых проиграл всего 3 - 4, а остальные выиграл.

«Спрашивается, какой смысл управляющим компаниям доводить дело до суда, тратя деньги на юристов и неся судебные издержки, чтоб потом все равно предписание выполнить? Не лучше ли было сразу это сделать?», - отметил Валерий Полупанов.

Также он отметил, что госкомитет вынужден отвлекаться на мелкие вопросы, которые могут быть решены на уровне управляющей компании. Так, псковичи обращаются в комитет даже когда лампочка разбилась или лифт грязный. «Такие жалобы приобретают массовый характер, их поток увеличивается, а комитет по закону обязан реагировать на все обращения», - пояснил гость студии и призвал горожан обращаться в комитет по более существенным вопросам.

Источник: Псковская Лента Новостей