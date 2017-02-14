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Каждый пятый пскович в начале 2016 года был недоволен своим домом


15.02.2017 13:27 ПЛН, Псков

В первом квартале 2016 году каждый пятый пскович, из позвонивших в региональный Центр «ЖКХ Контроль», был недоволен состоянием своего многоквартирного дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.
 
Во втором и третьем кварталах этот вопрос стал менее актуальным. А четвертый и вовсе обнулил этот интерес. В то время, как вопрос управления и состояния многоквартирных домов в целом по стране занимает лидирующие позиции. 
 
Новый порядок оплаты общедомовых нужд в конце года повысил градус и без того горячего телефона до рекордных 39%, остудив при этом интерес, например, к придомовому благоустройству.
 
Напомним, приемная «ЖКХ Контроль» в Пскове расположена по улице Ленина, 7. Телефон горячей линии: +7 (953) 235-67-67. В Пскове в 2016 году зарегистрировано 205 обращений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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