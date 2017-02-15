Минстрой призвал регионы внимательно относиться к установке нормативов на ОДН

Минстрой России призвал регионы внимательно относиться к установке нормативов потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. Как сообщается на официальном сайте ведомства, сегодня одни и те же нормативы в соседних регионах могут отличаться в разы. В соответствии с законодательством, обновленный норматив должен быть утвержден до 1 июня 2017 года, однако ведомство призвало регионы провести эту работу быстрее. Об этом сообщил в рамках видеоселекторного совещания с органами Госжилинспекций замглавы ведомства Андрей Чибис. Совещание прошло 15 февраля под председательством министра Михаила Меня.

С 1 января 2017 расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, перенесены в жилищную услугу, а объем расходов на ОДН ограничен нормативом. Эта мера была введена для защиты собственников от непрозрачных и завышенных платежей. «Непонимание структуры и объема выставляемых начислений за общедомовые нужды и невозможность контроля этой строки в квитанции вызывало справедливые нарекания потребителей. Изменение схемы оплаты должно сделать эту часть расходов на ЖКХ более прозрачной», - прокомментировал замглавы ведомства Андрей Чибис.

Закон, изменяющий структуру оплаты, был принят в июне 2015 года, одновременно было дано поручение проверить экономическую обоснованность установленных нормативов, однако до сих пор ряд субъектов эту работу не выполнил. Так, норматив расходов на электроэнергию в стандартном 9-этажном доме в Омске в два раза выше аналогичного в Новосибирске. Минстрой России поручил органам жилищного надзора регулярно докладывать о выполнении закона в ведомство, по этим данным Минстрой России продолжит мониторить ситуацию на местах.