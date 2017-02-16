По требованию прокурора Пскова организация оштрафована за нарушения законодательства при диагностировании внутридомового газового оборудования

По требованию прокурора города Пскова организация оштрафована за нарушения требований законодательства при проведении технического диагностирования внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокуратура города Пскова провела проверку соблюдения требований федерального законодательства при проведении ООО «Экспертиза Северо-Запад» работ по техническому диагностированию внутридомовых газовых сетей многоквартирных домов №№1,3,9,11 по ул. Западной, №№ 42,46,50,52 «а» по ул. Коммунальной, №№ 53,55,57,59,61,63 по Рижскому проспекту, №№ 44,46,48,50,52,58,60,62,64,66 по ул. Юбилейной в г. Пскове.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований п. 4 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования осуществлялось без привлечения лаборатории неразрушающего контроля, аттестованной в установленном порядке.

Поиск и определение неисправностей внутридомового газового оборудования осуществлялся без применения методов неразрушающего контроля.

Выявленные неисправности внутридомового газового оборудования в процессе технического диагностирования не устранены, использование неисправного оборудования не прекращено.

При производстве технического диагностирования не осуществлялась проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов на предмет наличия (отсутствия) тяги.

В заключении отсутствует перечень используемой нормативной документации.

Кроме того, в заключении о проведении работ отсутствовали сведения о проведении пневматических испытаний газопровода;

о состоянии защитного покрытия и поверхности трубы газопровода;

о состоянии сварных стыков газопровода;

о проверке внутренней герметичности запорной арматуры;

о проверке контрольным манометром давления газа;

о проверке параметров работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования и т.д.

Работы, в нарушение пункта 5.1.8 ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 № 251-ст, проведены без наряда допуска на выполнение газоопасных работ по техническому диагностированию газопроводов и бытового газоиспользующего оборудования в жилых многоквартирных домах.

В связи с этим прокурором города в отношении ООО «Экспертиза Северо-Запад» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнение работ либо оказания населению услуг).

По результатам его рассмотрения Управлением Роспотребнадзора по Псковской области общество привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на сумму 25 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей