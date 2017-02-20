В Пскове состоится общественное обсуждение нормативов за ОДН

В среду, 22 февраля, в полдень в администрации Псковской области состоится заседание общественного совета Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основной вопрос повестки дня - общественное обсуждение проекта приказа комитета «Об утверждении нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Напомним, что Государственный комитет Псковской области по делам строительства и ЖКХ подготовил проект приказа, согласно которому в регионе изменится метод расчета платы за общедомовые нужды (ОДН) с аналогового на расчетный, а платежи граждан за ОДН сократятся в несколько раз.

С января этого года в регионе был применен новый аналоговый метод расчета платы за ОДН, что привело к резкому увеличению платы за общедомовые нужды. Такие изменения вызвали волну недовольства среди жителей Псковской области и резкую критику со стороны Губернатора Андрея Турчака, который назвал такой подход к работе «банальной чиновничей глупостью» и поручил руководству Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию: разработать новые нормативы и провести перерасчет квитанций за январь.

С проектом можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Источник: Псковская Лента Новостей