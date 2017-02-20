Горводоканал Пскова продолжает поступательную работу с должниками

МП г. Пскова «Горводоканал» напоминает юридическим и физическим лицам, в случае непогашения образовавшейся задолженности по истечении месяца сотрудниками предприятия выставляются претензии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии, в случае не исполнения претензий, взыскание задолженности производится в судебных органах, а после вступления в силу судебные приказы передаются на исполнение в УФССП по Псковской области.

На МП г. Пскова «Горводоканал» проводятся заседания рабочей группы по контролю за дебиторской задолженностью (протокол заседания рабочей группы от 27.01.2017 г.), на которых обсуждаются вопросы эффективных способов взыскания задолженности перед населением и предприятиями.

На заседании рабочей группы начальник Информационно-расчетного центра МП г. Пскова «Горводоканал» Ксения Малыхина сообщила, что на начало 2017 года сумма дебиторской задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения перед МП г. Пскова «Горводоканал» составляет 163718,4 тыс.руб.

Она также пояснила, что в целях погашения дебиторской задолженности за 2016 год Информационно-расчетным центром проводится работа по подготовке претензий населению, а также составляются судебные расчеты по физическим и юридическим лицам.

Начальник юридического отдела предприятия Максим Щураков отметил, что для эффективного воздействия на неплательщиков предприятие заключило договор с Национальным бюро кредитных историй (НБКИ), что позволяет выявлять должников в кредитных организациях и банках по единой базе неплательщиков. Долг перед Горводоканалом может стать причиной отказа в получении кредита или рассрочки в соответствующих организациях.

Что касается физических лиц, то по взысканию с них задолженности юристами Горводоканала вынесено более тысячи судебных приказов на сумму 8 902,4 тыс. руб.

Самыми крупными должниками по холодному водоснабжению и водоотведению на сегодняшний день являются следующие крупные юридические лица:

1) ООО «Микрорайон № 7», сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 14726,2 тыс. руб. В настоящее время управляющая организация находится в стадии банкротства, данные требования на взыскание задолженности в размере 14726, 2 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов.

За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 165, 1 тыс. руб.;

2) МП Псковского района «Коммунальные услуги» , сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 8381 тыс. руб. Исполнительные листы предъявлены к расчетному счету должника. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2309,6 тыс. руб.;

3) ООО «Птицефабрика Псковская», находится в стадии банкротства, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет

8097,7 тыс. руб. Требования о взыскании задолженности на сумму 8097,7 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов;

4) ООО «Славянка», сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 7633,2 тыс. руб. Управляющая организация находится в стадии банкротства, данные требования на взыскание задолженности в размере 7633,2 тыс.руб. включены в реестр требований кредиторов. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 505 тыс. руб.;

5) ООО «Райкомхоз», находится в стадии банкротства, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 7596,9 тыс. руб. Требования о взыскании задолженности на сумму 7596,9 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов;

6) МБУ г. Пскова «Жилище», сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5665 тыс. руб. На данную сумму были предъявлены исполнительные листы на исполнение в Финансовое управление Администрации г. Пскова. Исполнительные листы на сумму 5665 тыс. руб. предъявлены в УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 255 тыс. руб.

7) Акционерное Общество Государственное управление Жилищно-коммунального хозяйства, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5213 тыс. руб. При получении исполнительного листа, требование о взыскании будет передано в УФССП по Псковской области на исполнение.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должника ГУ ЖКХ на предмет взыскания задолженности в сумме 3811,3 тыс. руб.

8) ООО «Микрорайон № 5», сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 5 057, 5 тыс. руб. Исполнительные листы на данную сумму предъявлены на исполнение в УФССП по Псковской области.

9) МП «УМР № 15», сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 3 322,3 тыс. руб. Организация находится в стадии банкротства, данные требования на взыскание задолженности в размере 3 322,3 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов.

10) ООО «Микрорайон № 2», задолженность по решениям судов, вступивших в законную силу, на сумму 2958 тыс. руб. взыскана УФССП по Псковской области. За 2016 год по исполнительным листам взыскана задолженность на сумму 2425,8 тыс. руб.

Кроме того, в отношении ООО «Микрорайон № 2» принято решение суда, вступившее в законную силу, на сумму 1697,9 тыс. руб. При получении исполнительного листа, требование о взыскании на сумму 1697,9 тыс. руб. будет передано в УФССП по Псковской области на исполнение.

11) МУПП ЖКХ Псковского района, сумма задолженности по решениям судов, вступивших в законную силу, составляет 2385, 9 тыс. руб. Управляющая организация находится в стадии банкротства, данные требования на взыскание задолженности в размере 2385,9 тыс. руб. включены в реестр требований кредиторов.

Вместе с тем, в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Псковской области находится исковое производство в отношении должников ООО УО «Пароменское» на предмет взыскания задолженности в сумме 6320, 5 тыс. руб.

В ближайшее время будут подготовлены исковые заявления к следующим должникам: Псковский агротехнический колледж (сумма задолженности - 888 859,45 рублей), Колледж профессиональных технологий и сервиса (988 580,25 рублей), Политехнический колледж (981 558,44 руб).

Источник: Псковская Лента Новостей