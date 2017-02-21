Дмитрий Быстров разбирался с причинами нарушения температурного режима в 16-квартирном доме в деревне Шики

В 16-квартирном жилом доме в деревне Шики Островского района зимой недостаточно тепло. Об этом сообщила жительница дома, пенсионерка Мария Дмитриева главе администрации Островского района Дмитрию Быстрову во время его рабочей поездки по населенным пунктам вновь образованной Воронцовской волости.

По словам пенсионерки, температура в ее квартире не поднимается выше 10 градусов, поэтому она вынуждена все время находиться дома в верхней одежде и валенках. В квартирах соседей по другому подъезду температура немного выше, хотя до недавнего времени было наоборот. Произошло это после ремонта внутренней системы отопления специалистами обслуживающей организации. Мария Дмитриева по этому поводу неоднократно вызывала работников ПЖРЭУ, но их визиты положительного результата не приносят.

Дмитрий Быстров пообещал разобраться с вопросом и помочь жильцам. «Проблема действительно серьезная. Думаю, что в причинах нужно разбираться специалистам как теплоснабжающей организации, так и тем, кто обслуживает это дом. Если понадобится, подключим муниципальный контроль», - сказал руководитель.

Сразу после беседы с жителями Шиков глава районной администрации посетил местную котельную, где вместе со специалистами теплоснабжающей организации обсудил проблемы в отоплении 16-квартирного дома. «Как я и предполагал, решение вопроса не лежит не поверхности. Причин нарушения температурного режима в доме может быть несколько. Надо проверить качество угля, обратить внимание на контроль температуры подачи горячей воды, проверить и устранить возможные нарушения в балансировке внутридомовой системы отопления. Главное, отнестись к этому не формально, а реально устранить проблемы и помочь людям», - отметил Дмитрий Быстров.

Источник: Псковская Лента Новостей