Псковская область стала 16-й в рейтинге открытости регоператоров капремонта

Псковская область стала 16-й в рейтинге открытости регоператоров капремонта. Такие данные были озвучены на отраслевом совещании по энергоэффективности во время проведения капремонта, сообщает портал gkhkontrol.ru. «Рейтинг информационной открытости Региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов» представил заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов.

Он сообщил, что исследование формируется на основании данных сайтов этих организаций и проводится уже в 4-й раз. В этом году впервые к участию в оценке были приглашены эксперты Ассоциации региональных операторов капитального ремонта (АРОКР).

Пьедестал почета заняли представители Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Самыми замкнутыми и неразговорчивыми названы операторы Севастополя, Камчатки и Крыма. Ближе к лидерам заняла позиции Псковская область. Ее 16-е место позволяет говорить о желании местного оператора вести активный диалог с населением, не уходить от неприятных вопросов граждан и даже вовлекать их в ряды жилищных активистов.

Добавим, что приемная «ЖКХ Контроль» в Пскове расположена по улице Ленина,7. Телефон горячей линии: +7 (953) 235 67 67.

Источник: Псковская Лента Новостей