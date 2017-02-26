В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернаторВ феврале суммы в квитанциях псковичей за общедомовые нужды уменьшатся в несколько раз, так как будут рассчитаны по другому методу. Об этом в эфире радиостанции «Эхо...243
Псковичка рассказала, как оптимизировать расходы ресурсов на ОДН
Оптимизировать расходы ресурсов на общедомовые нужды предложила псковичка. Свои умозаключения местная жительница представила на сайте губернатора Псковской области turchak.ru.
Во-первых, она предлагает установить краны на подачу воды для ОДН и приборы учета на них. Включить оплату на них в строку «Содержание и ремонт жилья». Таким образом, по ее мнению, управляющие компании будут заинтересованы в оптимизации расходов на ОДН. «В противном случае это опять ляжет на плечи жильцов, и никто не будет искать пути устранения издержек», - пояснила псковичка.
Кроме того, она считает необходимым запретить ресурсоснабжающим организациям самим осуществлять поверку приборов учета подачи воды на вводе в жилой дом, даже если у них есть лицензии. «Жильцам непонятно, в каких условиях происходит снятие показаний с этих приборов учета. Каковы сроки их эксплуатации? В нашем доме без замены он стоит с 1988 года. На квартирные счетчики в то же самое время установлены сроки эксплуатации», - отметила пользователь сайта.
«Как-то странно (по крайней, мере у нас) снимаются показания для расчета ОДН по электроэнергии. Для жильцов платежки приходят в начале месяца (5-6 числа), а с общедомового счетчика показания снимают с 20 по 25 число. Интересно, куда идет разница?» - поинтересовалась псковичка.
Источник: Псковская Лента Новостей