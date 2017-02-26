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Псковичка рассказала, как оптимизировать расходы ресурсов на ОДН


27.02.2017 17:16 ПЛН, Псков

Оптимизировать расходы ресурсов на общедомовые нужды предложила псковичка. Свои умозаключения местная жительница представила на сайте губернатора Псковской области turchak.ru.

Во-первых, она предлагает установить краны на подачу воды для ОДН и приборы учета на них. Включить оплату на них в строку «Содержание и ремонт жилья». Таким образом, по ее мнению, управляющие компании будут заинтересованы в оптимизации расходов на ОДН. «В противном случае это опять ляжет на плечи жильцов, и никто не будет искать пути устранения издержек», - пояснила псковичка.

Кроме того, она считает необходимым запретить ресурсоснабжающим организациям самим осуществлять поверку приборов учета подачи воды на вводе в жилой дом, даже если у них есть лицензии. «Жильцам непонятно, в каких условиях происходит снятие показаний с этих приборов учета. Каковы сроки их эксплуатации? В нашем доме без замены он стоит с 1988 года. На квартирные счетчики в то же самое время установлены сроки эксплуатации», - отметила пользователь сайта.

«Как-то странно (по крайней, мере у нас) снимаются показания для расчета ОДН по электроэнергии. Для жильцов платежки приходят в начале месяца (5-6 числа), а с общедомового счетчика показания снимают с 20 по 25 число. Интересно, куда идет разница?» - поинтересовалась псковичка.

Источник: Псковская Лента Новостей



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