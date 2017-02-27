Депутаты отменили прием заявок на газификацию жилых домов в Псковской области и обсудили «след Турчака»

Депутаты Псковского областного Собрания приостановили некоторые положения закона «О газификации жилищного фонда Псковской области». Соответствующий закон принят по инициативе администрации Псковской области 28 февраля на сессии областного Собрания, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая накануне на заседании перед депутатами, председатель Государственного комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко признала, что предлагаемое приостановление приёма заявок от администраций муниципальных образований на предоставление субсидий на софинансирование работ по газификации – мера вынужденная.

Сейчас принято 54 заявки, и на их реализацию необходимо более 300 млн рублей. В течение 3 лет сделать это невозможно.

Как сообщила Елена Пилипенко все заявки на газификацию остаются в реестре. Уже принятые заявки «не пропадут» и будут исполняться.

«Вам не кажется, что, принимая такие законы, мы забудем о газификации сельских населенных пунктов? Прокладывая газопроводы, даже не газифицируем центры волостей», - спросил Анатолий Копосов (КПРФ). Елена Пилипенко ответила, что газификация не останавливается. Прорабатывается вопрос получения федеральной субсидии на 2018 года в рамках развития села. Все газопроводы на сегодняшний день строятся в селе.

Юрий Павлинов (ЛДПР) спросил, когда возобновится прием заявок. «Сложно сказать. Лучше подождать улучшения финансовой обстановки», - ответила Елена Пилипенко.

Антон Минаков (ЛДПР) продолжил вопрос: «Вчера председатель правительства Дмитрий Медведев сообщил, что кризис миновал. Что в связи с этим отвечать гражданам?». Елена Пилипенко посоветовала рассказывать о других способах газификации. По ее мнению, люди больше будут рады строительству распредсетей, чем заявкам. Сейчас исполняются заявки принятые в 2009 году.

Анатолий Копосов считает странным рассчитывать на субсидии федерального центра и ограничивать прием заявок. «Скажут, у вас все есть, зачем вам субсидии? Принимать такой закон нельзя», - уверен он.

Олег Брячак (Справедливая Россия) сказал, что «Елена Викторовна отдувалась не за себя, а за руководство. Откуда у нее у Потапова и Мнацаканяна деньги?». Он призвал адресовать вопрос тому кто может его решить, а не нахваливать «персонажа», который набрал долгов и не петь ему дифирамбы». Депутат сказал, что знает Елену Пилипенко как профессионала.

«Вы как американец, кругом русский след. Кругом след Турчака», - вступил в дискуссию Алексей Севастьянов (Единая Россия). По его словам, кредиты область брала не на мероприятия для областного Собрания и администрации. «Кредиты брали, чтобы участвовать в федеральных программах развития 20 на 80, 10 на 90 с федеральным бюджетом. А то, что профессионалы у нас работают, держит их еще губернатор. Работают за четверых, дома не видят», - выступил Алексей Севастьянов и призвал голосовать.

Депутат Всеволод Козловский (Единая Россия) сказал, что вопрос важный для всей области, нельзя набирать заявки и потом не выполнять. При возможности нужно вернуться к нему и «развернуть в противоположную сторону».

Лев Шлосберг (Яблоко) предложил определить конкретный срок отмены обязательства органа государственной власти.

Большинством голосов закон принят в двух чтениях.

Источник: Псковская Лента Новостей