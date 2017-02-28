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Александр Козловский помог великолучанке решить проблему с сосульками


01.03.2017 11:59 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Александр Козловский помог великолучанке решить проблему с сосульками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала Анна Желамская, которая живет в многоэтажном доме по ул. Ботвина в Великих Луках, в конце января она пришла на прием к депутату Александру Козловскому с просьбой навести порядок. «В нашем доме над всеми четырьмя подъездами висели огромные сосульки размером с бревно, – рассказала великолучанка. – Управляющая компания отказалась их сбивать, и я была вынуждена обратиться к депутату».

После этого, отметила Анна Желамская, «все было сделано мгновенно». «Огромное спасибо вам, Александр Николаевич, – поблагодарила депутата великолучанка. – Мой голос не зря отдан за вас, вы на своем месте».  

Источник: Псковская Лента Новостей



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