Александр Козловский помог великолучанке решить проблему с сосульками

Депутат Госдумы Александр Козловский помог великолучанке решить проблему с сосульками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала Анна Желамская, которая живет в многоэтажном доме по ул. Ботвина в Великих Луках, в конце января она пришла на прием к депутату Александру Козловскому с просьбой навести порядок. «В нашем доме над всеми четырьмя подъездами висели огромные сосульки размером с бревно, – рассказала великолучанка. – Управляющая компания отказалась их сбивать, и я была вынуждена обратиться к депутату».

После этого, отметила Анна Желамская, «все было сделано мгновенно». «Огромное спасибо вам, Александр Николаевич, – поблагодарила депутата великолучанка. – Мой голос не зря отдан за вас, вы на своем месте».

Источник: Псковская Лента Новостей