На улице Алехина состоялось собрание с жильцами по вопросу засора канализации домов «Альфа», «Бета», «Гамма»

28 февраля во дворе домов 26, 28, 30 по улице Алехина состоялось собрание жильцов, инициированное руководством МП г. Пскова «Горводоканал», депутатом городской Думы по этому округу Григорием Стороненковым и администрацией управляющей компании ЖЭУ-16. Темой встречи стала проблема постоянного засора сетей канализации обозначенных домов (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Как пояснили Псковской Ленте Новостей на предприятии «Горводоканал», эти многоэтажки обслуживает обособленная канализационно-насосная станция, и каждый день, а иногда и по два раза в день, сюда выезжает бригада сотрудников «Горводоканала» для прочистки засорившейся канализации. Во всех трех домах отсутствует мусоропровод, соответственно, причину постоянных засоров специалисты «Горводоканала» видят в том, что жильцы бросают в унитазы крупные бытовые отходы и предметы личной гигиены (памперсы, синтетические салфетки, прокладки).

Работники водоканала вынуждены выгребать мусор, скинутый в канализацию, вручную. «Порой за сутки его накапливается так много, что сотрудникам физически тяжело очищать систему. Кроме того, из-за постоянных засоров насос КНС автоматически останавливается и случаются разливы стоков канализации», - рассказал жителям начальник цеха №4 «Горводоканала» Александр Куряшов.

Он также уточнил, что на предприятии рассматривается возможность разработки технического решения по переключению указанных домов в другую канализационно-насосную станцию.

Собравшиеся жильцы отнеслись к озвученной проблеме серьезно и пообещали провести внутренние собрания с остальными собственниками квартир для предупреждения возможных последствий засора канализации домов «Альфа», «Бета», «Гамма».

Нерешенной осталась проблема подъезда транспорта «Горводоканала» к КНС, которая расположена рядом с 16-этажками. Зачастую машинам предприятия просто не подъехать к станции, чтобы прочистить сеть канализации, из-за того, что территория вокруг заставлена личными автомобилями жильцов.

Собственники квартир взяли паузу, чтобы подумать над вопросом, как обеспечить доступ машин аварийной службы водоканала к КНС. Решение этой проблемы взял под личный контроль депутат округа Григорий Стороненков.

Источник: Псковская Лента Новостей