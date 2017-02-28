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На улице Алехина состоялось собрание с жильцами по вопросу засора канализации домов «Альфа», «Бета», «Гамма»


01.03.2017 15:27 ПЛН, Псков

28 февраля во дворе домов 26, 28, 30 по улице Алехина состоялось собрание жильцов, инициированное руководством МП г. Пскова «Горводоканал», депутатом городской Думы по этому округу Григорием Стороненковым и администрацией управляющей компании ЖЭУ-16. Темой встречи стала проблема постоянного засора сетей канализации обозначенных домов (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Как пояснили Псковской Ленте Новостей на предприятии «Горводоканал», эти многоэтажки обслуживает обособленная канализационно-насосная станция, и каждый день, а иногда и по два раза в день, сюда выезжает бригада сотрудников «Горводоканала» для прочистки засорившейся канализации. Во всех трех домах отсутствует мусоропровод, соответственно, причину постоянных засоров специалисты «Горводоканала» видят в том, что жильцы бросают в унитазы крупные бытовые отходы и предметы личной гигиены (памперсы, синтетические салфетки, прокладки).

Работники водоканала вынуждены выгребать мусор, скинутый в канализацию, вручную. «Порой за сутки его накапливается так много, что сотрудникам физически тяжело очищать систему. Кроме того, из-за постоянных засоров насос КНС автоматически останавливается и случаются разливы стоков канализации», - рассказал жителям начальник цеха №4 «Горводоканала» Александр Куряшов.

Он также уточнил, что на предприятии рассматривается возможность разработки технического решения по переключению указанных домов в другую канализационно-насосную станцию.

Собравшиеся жильцы отнеслись к озвученной проблеме серьезно и пообещали провести внутренние собрания с остальными собственниками квартир для предупреждения возможных последствий засора канализации домов «Альфа», «Бета», «Гамма».

Нерешенной осталась проблема подъезда транспорта «Горводоканала» к КНС, которая расположена рядом с 16-этажками. Зачастую машинам предприятия просто не подъехать к станции, чтобы прочистить сеть канализации, из-за того, что территория вокруг заставлена личными автомобилями жильцов.

Собственники квартир взяли паузу, чтобы подумать над вопросом, как обеспечить доступ машин аварийной службы водоканала к КНС. Решение этой проблемы взял под личный контроль депутат округа Григорий Стороненков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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