До 1 сентября в Псковской области планируют расселить 302 аварийных дома

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов отчитался о ходе реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, реализуемых совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, вице-губернатор выступил с докладом на совещании под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в среду, 1 марта.

Всего в рамках реализации программы в срок до 1 сентября 2017 года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома, более 4 тысяч человек, проживающих на аварийной площади более 59 тысяч кв. метров. На данные цели планируется затратить 1,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей уже использованы. По состоянию на 15 февраля, в благоустроенные жилые помещения фактически переселены 2,5 тысячи человек из более чем тысячи аварийных помещений площадью.

Напомним, президентом Российской Федерации поставлена задача в срок до 1 сентября 2017 года ликвидировать аварийный жилищный фонд. Как отметил вице-губернатор, Псковская область готова выполнить поставленную задачу.

Перед началом совещания заместитель губернатора Александр Кузнецов принял участие в рабочей поездке полпреда президента в СЗФО во Всеволожский район Ленинградской области. В ней также участвовали представители Минстроя России, Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в СЗФО, государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, органов прокуратуры, Государственной Думы. Делегацией были осмотрены введенные в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, построенные в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дубровском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Источник: Псковская Лента Новостей