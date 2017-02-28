Первые выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» получили свидетельства о прохождении курса

В Пскове сдали экзамены первые выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей авторы проекта, свидетельства об успешном прохождении бесплатных 10-часовых курсов семинарских занятий по ЖКХ, которые проводят специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя», получили 34 человека.

По словам руководителя проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» Алексея Кириллова, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить пенсионеров Псковской области по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирным домом и общественного контроля.

«Если оценивать результаты экзамена первой группы проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ», который проходил в форме тестирования, можно сказать, что мы со своей задачей справляемся, - отметил он. - Слушатели показали высокие результаты в части применения полученных знаний о действующем жилищном законодательстве, об организационно-правовых основах, финансовой и технической сторонах управления и эксплуатации МКД, а также о ходе реализации программы капитального ремонта в Псковской области. А это, в свою очередь, позволит создать условия, которые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ».

Участница проекта Тамара Воронова подчеркнула, что семинары оказались очень полезными. «Проблемы, связанные со сферой ЖКХ, - это насущные проблемы. Здесь много вопросов. И на все наши вопросы мы получили ответы на семинарских занятиях. Каждый вопрос мы разбирали подробно, опираясь на действующее жилищное законодательство», - объяснила она.

Семинары будут продолжены: уже сформированы группы слушателей на март. Формируются группы на апрель и май. Всего в рамках проекта планируется обучить не менее 700 жителей Псковской области.

Выпускники проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ» проходят подготовку для участия в советах многоквартирных домов. Лучшие 25 слушателей проекта пройдут дополнительную подготовку и будут рекомендованы Государственной жилищной инспекции, как общественные инспекторы ЖКХ Псковской области.

Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей