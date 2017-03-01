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Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилья
01.03.2017 17:16 ПЛН, Псков
Псковская область получит дополнительно 341 млн рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию заключительных этапов областной адресной программы переселения граждан из аварийного жилья. Такая информация была озвучена на совещании под председательством полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в среду, 1 марта.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, средства будут распределены между Великолукским, Красногородским, Локнянским, Новоржевским, Новосокольническим, Островским, Печорским, Плюсским и Порховским районами, а также Псковом и Великими Луками, пояснили в Государственном комитете региона по делам строительства и ЖКХ.
Всего в рамках реализации программы до 1 сентября этого года на территории Псковской области планируется расселить 302 многоквартирных дома площадью более 59 тыс. кв. метров, в которых проживает более 4 тыс. человек. По состоянию на 15 февраля, в благоустроенные жилые помещения в Псковской области фактически переселены 2,5 тыс. человек из более чем тысячи аварийных помещений.
Напомним, президент Российской Федерации поставил задачу ликвидировать аварийный жилищный фонд в срок до 1 сентября 2017 года.
Источник: Псковская Лента Новостей
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