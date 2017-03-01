Дмитрий Быстров разбирался с причинами нарушения температурного режима в 16-квартирном доме в деревне ШикиВ 16-квартирном жилом доме в деревне Шики Островского района зимой недостаточно тепло. Об этом сообщила жительница дома, пенсионерка Мария Дмитриева главе администрации Островского района Дмитрию Быстрову...4
Информация, содержащиеся в выписке из ЕГРН, относится к сведениям ограниченного доступа - псковский Росреестр
Сведения, которые содержится в выписке о правах отдельного лица, а также в выписке о содержании правоустанавлива
Получить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости с учетом вышеуказанных ограничений может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде на официальном сайте Росреестра и при личном обращении в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или многофункциональ
Получить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости с учетом вышеуказанных ограничений может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде на официальном сайте Росреестра и при личном обращении в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или многофункциональ
Источник: Псковская Лента Новостей