Информация, содержащиеся в выписке из ЕГРН, относится к сведениям ограниченного доступа - псковский Росреестр

Сведения, которые содержится в выписке о правах отдельного лица, а также в выписке о содержании правоустанавлива ющих документов, относятся к информации ограниченного доступа. Об этом Псковской Ленте Новостей в сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Такая выписка может быть предоставлена только правообладателям или их представителям, а также государственным органам и прочим лицам, которые имеют право на получение информации из ЕГРН ограниченного доступа. Получить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости с учетом вышеуказанных ограничений может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде на официальном сайте Росреестра и при личном обращении в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области или многофункциональ ные центры «Мои документы». Наиболее быстрый способ получения сведений- через интернет. В соответствии с новым законодательство м сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней.

Источник: Псковская Лента Новостей