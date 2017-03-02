Исследование по оценке качества ЖКУ в Пскове проведено в рамках проекта «Жить лучше - платить меньше» Дениса Иванова

Научно-исследовательский центр социологии и региональной политики по заказу псковского предпринимателя, директора группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Дениса Иванова провел исследование по оценке качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению города Пскова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Денис Иванов, исследование проведено в рамках проекта «Жить лучше - платить меньше», стартовавшего в декабре прошлого года.

Опрос проводился методом анкетирования жителей Запсковья и центра города в период с 25 января по 3 февраля текущего года. Анкета включала в себя 8 вопросов, один из которых состоял из 22 подвопросов и являлся основным.

В ходе социологического исследования было опрошено 425 человек в возрасте 18 лет и старше.

Половозрастная характеристика респондентов представлена в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Общая характеристика респондентов по полу

Таблица 2.

Общая характеристика респондентов по возрасту

Из общего количества опрошенных постоянно проживает в Пскове 421 человек, что составляет 99.06%. Респондентам предлагалось оценить качество предоставляемых услуг ЖКХ по пятибалльной шкале:

5 - полностью удовлетворен;

4 - частично удовлетворен;

3 - частично не удовлетворен;

2 - полностью не удовлетворен;

1 - затрудняюсь ответить.

Средняя оценка качества предоставления услуг составила 3.65 балла, что соответствует недостаточной удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

Результаты средней оценки качества по отдельным видам услуг представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Средняя оценка услуги (по пятибалльной шкале)

Как показано на рисунке 1, первое место среди «области проблем» занимает обустройство стоянок для автомобилей, затем следуют обустройство мест для выгула собак, спортивных площадок, детских и игровых площадок, культура обслуживания, состояние дома, освещенность двора и озеленение двора.

Рис.2. Оценка полноты и качества предоставляемых муниципальными службами услуг населению

Наиболее высокие оценки респондентов получили услуги, предоставляемые внешними поставщиками. В услугах, предоставляемых управляющими компаниями, преобладали низкие оценки (менее 4 по пятибалльной шкале). Как показал анализ, ответ «затрудняюсь ответить» жители комментировали своими претензиями и предложениями, что по содержанию является отрицательной оценкой качества предоставляемых населению услуг. В оценке качества газоснабжения 12% из 100% опрошенных выбрали ответ «затрудняюсь ответить». Причина: проживание в домах, где данный вид услуг не предоставляется (оборудованы электроплитами). В связи с этим данный показатель не был включен в расчет средней оценки предоставления услуг среди других показателей по пятибалльной шкале (рис.1.)

При возникновении проблем по жилищно-коммунальному обслуживанию подавляющее большинство (83.29 %) выбрало ответ «в управляющую компанию». Вариант ответа «другое» подавляющим большинством респондентов сопровождался комментариями, что решают свои проблемы сами, никуда не обращаются либо вообще без комментариев. Результаты опроса по данному вопросу представлены в таблице 3.

Таблица 3.

Куда обращаются граждане по вопросу жилищно-коммунальных проблем?

Мнения респондентов по удовлетворенности работой управляющей компании по информированию жителей разделились практически поровну.

Рис.3.Удовлетворены ли вы работой УК (жилищно-коммунальных служб) по информированию жителей?

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

В целом средняя оценка качества жилищно-коммунальных услуг составляет 3,65 балла, что соответствует недостаточной удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

В наибольшей степени не удовлетворяют респондентов обустройство стоянок для автомобилей, обустройство мест для выгула собак, обустройство спортивных площадок, обустройство детских и игровых площадок, культура обслуживания и состояние дома.

Высокую оценку жителей получили услуги, предоставляемые сторонними организациями (газоснабжение, электроснабжение и канализация).

Мнение респондентов по удовлетворенности работой управляющей компании по информированию жителей разделились практически поровну.

Напомним, в декабре 2016 года директор группы компаний «Центр кровельных и фасадных систем» Денис Иванов запустил новый проект в сфере ЖКХ «Жить лучше - платить меньше». Как ранее он сообщил в интервью Псковской Ленте Новостей, идея реализовать такой проект возникла в период избирательной кампании по выборам депутатов областного Собрания, когда он как кандидат общался со многими жителями и убедился, что многих избирателей в первую очередь волнует качество жилищно-коммунальных услуг. На первом этапе команда Дениса Иванова провела исследование качества жилищно-коммунальных услуг в Пскове, а впоследствии планирует провести круглый стол по этой теме с заинтересованными лицами и подготовит методическое пособие для пользователей услугами ЖКХ, где со ссылками на конкретные законодательные акты будет предложен алгоритм действий собственника жилого помещения во взаимоотношениях с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей