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Жильцы дома №76 по улице Свердлова в Пскове остались довольны капремонтом крыши
03.03.2017 16:06 ПЛН, Псков
В многоквартирном доме №76 по улице Свердлова в городе Пскове 1959 года постройки 2 марта состоялась приемка выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества - крыши. Дом был включен в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2016 год.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде капремонта, ремонт осуществлялся подрядной организацией ООО «Жилищный трест плюс». Сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектной документацией составила 796 343,21 рублей. Ремонтно-строительные работы осуществлялись с 12 декабря 2016 года до 10 февраля 2017 года. Все этапы работ по капитальному ремонту проходили под контролем со стороны Фонда капитального ремонта.
Для приемки работ была сформирована комиссия, включающая в том числе и представителей жильцов дома. По итогам проверки собственники многоквартирного дома остались довольны качеством выполненных работ по капитальному ремонту крыши. Специалисты Регионального оператора, участвующие в приемке, отметили, что не каждый раз можно услышать столько благодарностей - жильцов домов абсолютно устроило качество новой крыши.
Источник: Псковская Лента Новостей
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