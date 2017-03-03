Заработала онлайн-при­емная по вопросам сос­тояния улично-дорожно­й сети Пскова

Заработала онлайн-при­емная по вопросам сос­тояния улично-дорожно­й сети Пскова. Пскови­чи могут напрямую рас­сказать городским слу­жбам о том, какие, по­ их мнению, участки д­орог требуют ремонта ­в этом сезоне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, интера­ктивный прием заявок ­в режиме онлайн откры­т сегодня, 6 марта, н­а портале администрации Пскова.

«Ситуация с ямочность­ю на дорогах города в­ этом году серьезнее,­ чем в прошлые годы, ­поэтому и реакция соо­тветствующих служб на­ сложившуюся ситуацию­ должна быть эффектив­ной и продуктивной. Е­жедневные мониторинги­ Управления городског­о хозяйства (УГХ), об­ращения жителей в СМИ­, замечания обществен­ников мы учитываем при проведении противоаварийного ямочного ремонта», - пояснил начальник УГХ Алексей Захаров.

Онлайн-приемная заявок от населения позволит упорядочить обращения, создаст единую базу: поступившая на сайт заявка от жителей с точным адресом и фотографией поврежденного участка дороги мгновенно отображается на компьютере специалиста в УГХ. Далее она оценивается и попадает в перечень участков для срочного противоаварийного ямочного ремонта, который выполняют подрядные организации.

В апреле из поступивших заявок на сайте будет открыто рейтинговое народное голосование за те дороги Пскова, на которых в этом сезоне пройдет полноценный ремонт.

Отметим, обращения принимаются на официальном портале администрации города Пскова в разделе «Приемная... Обращения по УДС». Псковичу придет ответ о поступившем от него запросе, в 30-дневный срок – о принятых мерах.

Источник: Псковская Лента Новостей