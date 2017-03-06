Стал известен список домов в Пскове, которые исчезнут к 1 октября

Стал известен список домов в Пскове, которые исчезнут к 1 октября 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, дома расположены по адресам:

улица Боровая, 9-а

улица Боровая, 25

улица Дачный переулок, 1

улица Инструментальная, 1

улица Ленинградское шоссе, 5

улица Лужская, 15

улица Поземского, 107-а

улица Поземского,110-а

улица Поземского,110-б

улица 1-я Полевая, 2

Советская набережная, 14

улица Советская, 96

улица Труда, 4

переулок Чапаева, 9

улица Черняховского, 12

улица Юбилейная, 28

улица Юбилейная, 30

улица Голикова, 3

Милевский переулок, 6

Милевский переулок, 8

Источник: Псковская Лента Новостей