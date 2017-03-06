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Стал известен список домов в Пскове, которые исчезнут к 1 октября
07.03.2017 12:25 ПЛН, Псков
Стал известен список домов в Пскове, которые исчезнут к 1 октября 2017 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления города, дома расположены по адресам:
улица Боровая, 9-а
улица Боровая, 25
улица Дачный переулок, 1
улица Инструментальная, 1
улица Ленинградское шоссе, 5
улица Лужская, 15
улица Поземского, 107-а
улица Поземского,110-а
улица Поземского,110-б
улица 1-я Полевая, 2
Советская набережная, 14
улица Советская, 96
улица Труда, 4
переулок Чапаева, 9
улица Черняховского, 12
улица Юбилейная, 28
улица Юбилейная, 30
улица Голикова, 3
Милевский переулок, 6
Милевский переулок, 8
Источник: Псковская Лента Новостей
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