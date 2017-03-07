В Печорах руководитель управляющей компании осужден за злостное неисполнение решения суда

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, в ходе надзорных мероприятий установлено, что решением Печорского районного суда от 21 октября 2014 года управляющая компания многоквартирного дома по ул. Садовая в г. Печоры ООО «Благоустройство Плюс» была обязана произвести ремонт отмостки, гидроизоляции подвального помещения, герметизации вводов коммуникаций (водопровод, канализация) указанного дома.

Решение суда в установленный судом срок организацией не исполнено.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы дознания, в отношении генерального директора ООО «Благоустройство Плюс» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта).

Приговором мирового судьи судебного участка №13 Печорского района он признан виновным в совершении инкриминируемого преступления с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей