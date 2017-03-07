Народный фронт займется проблемой резко возросших платежей жильцов за общедомовые нужды

Эксперты Народного фронта организуют совещание, чтобы обсудить причины и скорейший выход из ситуации с повышением стоимости коммунальных услуг на общедомовые нужды после введения с 1 января новой системы расчетов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в ОНФ поступают многочисленные обращения жителей многоквартирных домов о том, что вступившее в силу 1 января постановление о новой системе расчетов за коммунальные услуги на общедомовые нужды (ОДН) вызвало резкое повышение коммунальных платежей. О росте начислений за ОДН сообщили из Ленинградской, Ульяновской, Псковской, Пензенской, Омской областей, Приморского края, других регионов.

С 2017 года в плату жильцов за содержание жилого помещения включаются также расходы за воду, электроэнергию, отведение сточных вод, потребляемые при содержании общего имущества дома (освещение подъездов, вода для их уборки и пр.), которая раньше включалась в платеж за коммунальные услуги. Согласно Жилищному кодексу РФ, размер расходов граждан по содержанию общего имущества в многоквартирном доме теперь рассчитывается, исходя из установленных в регионе нормативов. Сделано это было для предотвращения злоупотреблений управляющих компаний, которые имели возможность бесконтрольно использовать ресурсы домов и формировать завышенные начисления за ОДН (к примеру, сдавать в аренду помещения в доме, перекладывая платежи за общедомовые нужды с арендаторов на жильцов).

При этом новая система жильцов по сути лишила возможности оплачивать общедомовые расходы по коллективному счетчику, когда оплата производилась за фактический объем потребленного ресурса (воды, электричества, водоотведения). В итоге во многих регионах сложились ситуации, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов для общедомовых нужд оказалось значительно ниже норматива, а платить им пришлось по максимуму. Более того, в большинстве субъектов еще не приняли новые нормативы (крайний срок для этого - 1 июня 2017 г.), и используют старые нормативы, которые в ряде регионов завышены.

По словам экспертов, от нововведений и нестыковок пострадали в первую очередь бережливые жильцы энергоэффективных, малоквартирных домов и домов, оборудованных коллективными счетчиками. Для них разрыв между показателями приборов учета и нормативами потребления, по которым они вынуждены платить, оказался наиболее чувствительным.

Воспользовались ситуацией и управляющие компании, которые стали включать в расчеты платежей за ОДН еще и площади чердаков с подвалов, что дополнительно увеличило суммы в платежках граждан. Правда, на такие способы дополнительного заработка УК в регионах быстро отреагировали прокуратура, Госжилинспекция, руководители субъектов.

«Народный фронт обратится к главному государственному жилищному инспектору Андрею Чибису с предложением, чтобы Госжилинспекции в регионах взяли на контроль ситуацию с ОДН и не забывали про лицензионные требования к управляющим организациям, лишая их лицензии в случае выявленных нарушений. В ближайшей перспективе мы намерены организовать круглый стол, чтобы обсудить со всеми заинтересованными сторонами проблемы регионов с расчетами платы за ОДН. Очевидно, что наводить порядок в этом вопросе необходимо не только точечными мерами, но и системно», – сказала член Центрального штаба, член рабочей группы «Качество повседневной жизни» Народного фронта Светлана Калинина.

Депутаты Госдумы уже внесли в парламент проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предлагает установить право общего собрания собственников определять размер потребленных ресурсов не только по нормативам, но и по показаниям общедомового счетчика.

«Мы поддерживаем это предложение законодателей и просим рассмотреть поправку как можно скорее. Регионы также не должны затягивать процесс утверждения новых нормативов, которые должны отражать реальные объемы потребления коммунальных ресурсов и быть дифференцированы по всем типам домов, чтобы не возникло необоснованных расходов при начислении платы за коммунальные услуги. А после их утверждения всеми регионами эксперты Народного фронта проведут мониторинг, чтобы убедиться, что нормативы соответствуют методике расчета и как минимум не превышают нормы, утвержденные до ноября 2016 г.», – отметила член рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерия Кошечкина.

Источник: Псковская Лента Новостей