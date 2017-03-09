19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября. ФОТО

19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября 2017 года. Фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, какие именно дома пойдут под снос. (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Дома расположены по адресам:

улица Боровая, 9-а

улица Боровая, 25

улица Дачный переулок, 1

улица Инструментальная, 1

улица Ленинградское шоссе, 5

улица Лужская, 15

улица Поземского, 107-а

улица Поземского,110-а

улица Поземского,110-б

улица 1-я Полевая, 2

Советская набережная, 14

улица Советская, 96

улица Труда, 4

переулок Чапаева, 9

улица Черняховского, 12

улица Юбилейная, 28

улица Юбилейная, 30

улица Голикова, 3

Милевский переулок, 6

Милевский переулок, 8.

Ранее глава администрации города Игорь Калашников рассказал, что из 20 домов, которые будут расселены в рамках 4 этапа реализации программы по аварийному жилью, лишь один является памятником. «Все остальные дома пойдут под снос», - сказал он, отметив, что сейчас прорабатывается вопрос о том, как можно дешевле произвести данные работы. По словам сити-менеджера, все эти дома должны будут ликвидированы до 1 октября - через месяц после реализации программы.

Источник: Псковская Лента Новостей