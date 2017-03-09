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19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября. ФОТО


11.03.2017 17:01 ПЛН, Псков

19 домов исчезнут в Пскове к 1 октября 2017 года. Фотокорреспондент Псковской Ленты Новостей выяснил, какие именно дома пойдут под снос. (ФОТОРЕПОРТАЖ)
 
 
Дома расположены по адресам:
  • улица Боровая, 9-а
  • улица Боровая, 25
  • улица Дачный переулок, 1
  • улица Инструментальная, 1
  • улица Ленинградское шоссе, 5
  • улица Лужская, 15
  • улица Поземского, 107-а
  • улица Поземского,110-а
  • улица Поземского,110-б
  • улица 1-я Полевая, 2
  • Советская набережная, 14
  • улица Советская, 96
  • улица Труда, 4
  • переулок Чапаева, 9
  • улица Черняховского, 12
  • улица Юбилейная, 28
  • улица Юбилейная, 30
  • улица Голикова, 3
  • Милевский переулок, 6
  • Милевский переулок, 8.
 
Ранее глава администрации города Игорь Калашников рассказал, что из 20 домов, которые будут расселены в рамках 4 этапа реализации программы по аварийному жилью, лишь один является памятником. «Все остальные дома пойдут под снос», - сказал он, отметив, что сейчас прорабатывается вопрос о том, как можно дешевле произвести данные работы. По словам сити-менеджера, все эти дома должны будут ликвидированы до 1 октября - через месяц после реализации программы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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