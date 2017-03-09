Кадастровая палата по Псковской области проведет «горячую линию»

20 марта филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области проведет «горячую линию» по теме: «Основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения филиала Нина Маркова.

Прием звонков по телефону: (8112) 68-60-07 с 10.00 до 13.00.

Источник: Псковская Лента Новостей