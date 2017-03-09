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Кадастровая палата по Псковской области проведет «горячую линию»
13.03.2017 11:31 ПЛН, Псков
20 марта филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области проведет «горячую линию» по теме: «Основания государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на вопросы граждан ответит начальник отдела правового и кадрового обеспечения филиала Нина Маркова.
Прием звонков по телефону: (8112) 68-60-07 с 10.00 до 13.00.
Источник: Псковская Лента Новостей
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