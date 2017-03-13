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В Островском районе в 2017 году запланирован капремонт 11 многоквартирных домов


15.03.2017 10:09 ПЛН, Псков

В Острове 14 марта прошел второй выездной информационно-обучающий семинар в рамках проекта «Университет третьего возраста - факультет «ЖКХ». Специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя», которые проводят семинары, подробно остановились на вопросах капитального ремонта многоквартирных домов. На занятии присутствовал генеральный директор Регионального оператора - Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.
 
На данный момент в Островском районе выполнено 8 видов работ на общую сумму 3,9 млн рублей.
 
«Процент собираемости по Островскому району составляет 62,01%. Это не высокий показатель, - пояснил Сергей Макарченко, - в основе деятельности регионального оператора по организации ремонтных работ лежит простой принцип – сколько взносов удалось собрать в том или ином муниципальном образовании, ровно на такую сумму и будут выполнены работы. То есть, выполнение капитальных ремонтов в муниципальном образовании напрямую зависит от собираемости взносов».
 
Первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская отметила важность участия собственников при принятии решений на общих собраниях о согласовании предложений регионального оператора по проведению ремонтных работ.
 
«От активности собственников в вопросах содержания общего имущества своего дома, его капитального ремонта многое зависит, - добавила она. - С активными собственниками легче выстраивать работу и от этого во многом зависит окончательный результат».
 
При этом, в рамках Сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонт на 2017 год в Островском районе запланирован капитальный ремонт 11 многоквартирных домов.
 
Отметим, проект «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Общественного молодежного движения «Лига молодежи Псковской области» направлен на стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления.
 
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведенного Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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