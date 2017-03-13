Участники выездного семинара по ЖКХ в Острове получили сертификаты о прохождении обучения

14 марта в актовом зале администрации Островского района прошел завершающий этап очередного выездного семинара в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ», реализуемый в Псковской области региональным отделением Союза пенсионеров России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Островского района, в мероприятии принял участие генеральный директор Регионального оператора — Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Макарченко, который затронул проблемные вопросы, касающиеся капитального ремонта, энергоэффективности и энергосбережения в многоквартирных домах. До участников семинара он довел информацию по начисленным, поступившим взносам и задолжности на капитальный ремонт по Островскому району.

На семинаре также присутствовала первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская, которая обращаясь к участникам мероприятия, поблагодарила островичей за проявление высокой активности и социальной ответственности. Она выразила уверенность, что знания и практические рекомендации, полученные в ходе обучающего семинара, помогут жильцам многоквартирных домов выбрать правильный алгоритм действий во взаимоотношениях с управляющими компаниями, подрядными и ресурсоснабжающими организациями. При этом органы местного самоуправления всегда открыты для конструктивного взаимодействия и содействия гражданам по вопросам защиты их прав в области ЖКХ.

По завершении семинара руководитель проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» Алексей Кириллов от имени организаторов вручил участникам мероприятия сертификаты о прохождении обучения.

Напомним, что в течении двух дней 13 и 14 марта в актовом зале администрации Островского района специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» на бесплатной основе просвещали всех желающих по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирными домами и общественного контроля. Кроме обсуждения общих тем, на семинаре была возможность получить ответы на конкретные вопросы, интересующие граждан.

Добавим, что реализация проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ» началась в регионе в декабре прошлого года. Проект направлен на решение принципиальной стратегической задачи - стимулирование собственников и нанимателей жилья к объединению для управления многоквартирными домами, созданию институтов самоуправления; просвещение граждан по вопросам ЖКХ, управления многоквартирным домом и общественного контроля.

В рамках реализации проекта будут созданы условия, которые позволят гражданам эффективно управлять многоквартирным домом, формировать комфортную среду своего проживания, грамотно и обоснованно вести диалог с поставщиками услуг и управляющими организациями в сфере ЖКХ. Мероприятия проекта будут проводится силами специалистов проекта «Школа грамотного потребителя» на базе сети «Университет третьего возраста», что, по мнению организаторов проекта, является отличным примером объединения поколений.

Отметим, что при реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением президента РФ от 5 апреля 2016 года и на основании конкурса, проведённого Союзом пенсионеров России.

Источник: Псковская Лента Новостей