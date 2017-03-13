Минстрой подготовил законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах

В Правительство России внесен законопроект, определяющий порядок оформления перепланировок в многоквартирных домах. Как сообщается на официальном сайте Минстроя, законопроект определяет четкие правила перевода жилого помещения в нежилое, а также проведение переустройства и перепланировки, влекущих изменение размера общего имущества многоквартирного дома.

С принятием законопроекта для перевода жилого помещения в нежило собственнику будет необходимо заручиться согласием общего собрания собственников помещений дома. Для того, чтобы решение было принято, требуется кворум владельцев помещений в таком доме или их представителей. Кворум означает участие в собрании более 50% собственников, из которых не менее половины голосов поддержат перевод.

В случае проведения переустройства или перепланировки помещений, которые влияют на изменение размера общего имущества в многоквартирном доме помимо согласия 50% собственников дома, принявших участие собрании, также потребуется согласие 100% собственников помещений, расположенных в подъезде и собственников помещений (квартир), примыкающих к нему. Если в доме один подъезд, необходимо согласие всех собственников дома.

«Все перепланировки и переустройства, проходящие в жилом доме должны соответствовать прежде всего установленным для каждого здания строительным нормам. Собственник должен осознавать, что его квартира или помещение являются частью дома, и любые внедрения могут сказываться на его состоянии», - подчеркнул глава Минстроя России Михаил Мень. Он отметил, что вместе с тем необходимо соблюдать права каждого собственника помещений в доме, будь им частное или юридическое лицо, и принимать решения на общем собрании.

Источник: Псковская Лента Новостей